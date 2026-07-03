Hitzeschlacht bei der deutschen Meisterschaft

Foto: Jörg Werner

Am vergangenen Wochenende fanden vom 25. bis 28. Juni auf dem Elfrather See in Krefeld die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Rudern statt. Für den Ruderverein Esslingen gingen die Leichtgewichte Jaron Werner im Zweier mit seinem Nürtinger Partner Leo Werner sowie Leonard Pottgiesser im U17-Einer an den Start.

Nach vielen Bewährungsproben in Mannheim, München und Köln sowie unzähligen Trainingskilometern ging es am Donnerstag in die Vorläufe. Jaron und sein Partner Leo konnten sich souverän gegen ihre Konkurrenz aus ganz Deutschland durchsetzen und sicherten sich direkt einen Platz im Halbfinale. Leonard hatte hingegen weniger Glück: Sein Vorlauf war außergewöhnlich schnell. Mit seiner Zeit hätte er sich in allen anderen Vorläufen direkt über die Platzierung qualifiziert. Dank seines starken Rennens reichte es dennoch über die Zeit mit der gesamt achtbesten Zeitfür das Halbfinale.

Die Hitze blieb, und es standen die Halbfinals an. Jaron und Leo machten erneut deutlich, dass sie ein starkes Team sind, und erruderten sich einen Platz im Finale der besten sechs. Für Leonard reichte es nach den 1.500 Metern um wenige Sekunden nicht für den Finaleinzug. Als zehntbester Ruderer Deutschlands und drittschnellster seines Jahrgangs kann er dennoch sehr zufrieden sein.

Am Sonntagmorgen stand schließlich das Finale an. Jaron und Leo zeigten noch einmal ein starkes Rennen und überquerten als Fünfte die Ziellinie. Trotz der verpassten Medaille waren beide glücklich, denn sie wussten, dass sie ihr bestes Rennen der Saison gefahren waren.

Für die U15-Sportler geht es bereits an diesem Wochenende nach Münster zu den Deutschen Meisterschaften. Wir drücken unseren Jüngsten fest die Daumen!