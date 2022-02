hinterdermaske: Die neue online-Kolumne

Foto:

Inklusion wird im Kunstdruck CentralTheater schon immer groß geschrieben (und das nicht nur, weil es ein Nomen ist). So besteht zum Beispiel das Kernteam zu gleichen Teilen aus Menschen mit und ohne Behinderung. Und das Theater selbst ist so barrierearm wie möglich gestaltet. Neben einem taktilen Leitsystem erlaubt seit neuestem ein auditives System, bei einigen Vorstellungen den Ton per Kopfhörer oder T-Spule zu verstärken.

Ab Februar 2022 bietet das Kunstdruck CentralTheater nun ein weiteres Format an, das Themen von Inklusion und Barrierearmut behandelt: In der neuen online-Kolumne #hinterdermaske werden die verschiedensten Menschen aus dem Umfeld des Theaters über das Thema Inklusion und/oder ihre Einschränkungen berichten. Sie nehmen sozusagen die Maske ab, hinter der sie sich und ihre Behinderung häufig in der Öffentlichkeit verstecken (müssen).

Geplant ist, dass jeden ersten Sonntag im Monat ein neuer Artikel auf www.schauspiel-kunstdruck.de unter dem Reiter Barrierefreiheit erscheinen wird. Die Themen legen die Autorinnen und Autoren selbst fest. Von daher ist zu erwarten: Es wird bunt, es wird ehrlich, es wird kreativ. Los geht es schon diesen Sonntag, 6. Februar. Reinschauen lohnt sich.