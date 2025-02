Hineni. Hier bin ich.

Foto: Jeremy Bishop, unsplash

Es lohnt sich, das Wort “hineni” in den eigenen Wortschatz aufzunehmen. Es ist bedeutsam. Wer es ausspricht, ist wach, aufmerksam und bereit. Mose sagt es, als Gottes Stimme ihn aus dem brennenden Dornbusch heraus anspricht. Der Predigttext, Ausschnitte aus der biblischen Geschichte der Berufung Moses in 2. Mose 3, legt uns nahe, dass die Antwort “Hineni” möglich ist. Einfach war sie auch für Mose nicht, er hatte sehr viele Widerstände gegen Gottes Auftrag an ihn. Die Geschichte lädt zu vielen Fragen über die eigene Berufung und den Sinn des Lebens ein. Auch wer diese Stimme ist, die uns dahin ruft, ist nicht einfach zu begreifen. Die Antwort “hineni” aber ist eine kurze, mutige Selbstverpflichtung, die zu Herzen geht. Herzliche Einladung zum Gottesdienst und zur Feier des Heiligen Abendmahls am 02.02.2025 um 9:30 Uhr in der Südkirche. Im Anschluss gibt es Kaffee und Tee. Liturgie und Predigt: Pfarrerin Cornelia Krause