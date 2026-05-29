Heute wieder Kanonchor!

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Beim Liederkranz Eintracht Serach – Hohenkreuz lohnt die ZWIEBEL-Lektüre; denn die Freitagsproben finden im Wechsel für Männerchor und Kanonchor statt. Am letzten Freitag im Monat ist stets Kanonchor. Also genau heute wird aus dem Männerchor wieder ein gemischter Chor, ein Kanonchor. Sie wissen, der Eintritt ist frei, nur die Stimme sollten Sie dabeihaben. Ob Sopran, Mezzosopran, Alt, Tenor, Bariton oder Bass, Opern- oder Operettenstimme, Musical- oder Jazzröhre, Blues- oder Folksängerin oder Sänger – es spielt keine Rolle, ganz im Gegenteil! Viele Farben nebeneinander – das ist doch auch eine Aussage, und vor allem ein Bild.

Können Sie sich noch an die Zeiten erinnern, als die Mehrspurtechnik auch für heimische Geldbeutel erschwinglich wurde? Ich sage nur: Tascam Mini Studio Porta One. 1984 erblickte der 4-Spur-Kassettenrekorder mit integriertem Mixer das Tageslicht, und ab sofort wurden die Nächte immer länger, weil es plötzlich so viele spannende Möglichkeiten gab, seine kreativen Ideen umzusetzen. Eine davon war, selbst einen Chor einzusingen, also die eigene Stimme so oft zu doppeln und zu mischen, bis daraus ein großer Chorklang entsteht. Sie ahnen, wie´s ausgegangen ist? So wie ein Kochexperiment, bei dem Sie die Senfsauce mit Senf verfeinern, und noch einmal Senf dazu. Schmecken tut´s am Ende leider nicht sehr preiswürdig. So war es auch mit den Stimmen: der Mix macht den Chor, und den bekommen Sie heute um 17 Uhr wieder im Kanonchor in der Mensa der Seewiesenschule, Seracherstraße 50. Am besten biegen Sie bei der Hohenkreuzkirche, von der Wäldenbronner Straße herkommend, rechts ab, ca. 150 Meter hoch und rechts rein in den Durchgang zum Hohenkreuzweg.