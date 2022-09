Heute vorm Kaffeetrinken Klimastreik!!

Foto: Parents for Future Esslingen

Heute, den 23.09. findet wieder ein globaler Klimastreik statt. Los geht es ab 13:30Uhr vom Bahnhof! Diese Zeit ist entscheidend. Stellen Sie sich nur vor, vielleicht werden wir in zehn Jahren auf diesen Moment zurückschauen und sagen: Da haben wir gerade noch rechtzeitig eingelenkt. Wir haben uns unabhängig gemacht von fossilen Energien und Despoten und sind in nie erlebter Geschwindigkeit umgesattelt auf Klimaschutz, erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Wenn jetzt aber unser Druck ausbleibt, dann kann es auch ganz anders ausgehen. Dann werden wir womöglich feststellen, dass 2022 der Punkt war, an dem die fossilen Energien ihr Comeback feierten. Und wir den Kampf um eine gerechte Energiewende vorerst verloren haben. Wie diese brenzlige Zeit ausgeht, wie die Geschichte weiter geschrieben wird – das entscheiden wir mit. Neben kurzfristigen Alternativen braucht es vor allem einen starken Ausbau Erneuerbarer Energien! Die Fridays fordern daher 100 Mrd. Euro von der Bundesregierung als Sondervermögen für den Klimaschutz. Nur so schaffen wir Unabhängigkeit von Autokraten und halten die Klimakrise auf. Angesichts steigender Preise braucht es gleichzeitig sozial gerechte Entlastungsmaßnahmen. So brechen wir endlich aus der Krisenspirale aus, lösen die Energiepreis- und Klimakrise gemeinsam. Zusammen mit Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben die Fridays am Dienstag in Berlin ihre Forderung nach einem 100-Milliarden-Paket vorgestellt. Wir unterstützen das vollends! Mit dem Geld wollen sie den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen und den öffentlichen Nahverkehr massiv ausbauen. Gegenfinanzieren wollen sie das mit einer Übergewinnsteuer, Krediten und dem Abbau klimaschädlicher Subventionen. Wenn die Regierung 100 Milliarden für das Militär aufwendet, dann muss sie doch genauso viel Geld aufbringen können, wenn es darum geht, dass unser aller Zukunft lebenswert bleibt. Auf die Straßen heute!