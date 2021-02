Heute live: Corona-Check mit Jens Spahn

Foto: Deuschle/BMG

Am heutigen Freitag ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn um 17 Uhr zu Gast beim Corona-Check mit dem örtlichen CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Deuschle. Wie schaffen wir es aus dem Lockdown in eine neue Normalität? Muss die Politik ihre Strategie anpassen? Diese und andere Fragen will Andreas Deuschle mit Jens Spahn diskutieren, der auch stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender ist. Erst diese Woche hatte der Minister angekündigt, die nationale Teststrategie zu erweitern und die Testung massiv auszuweiten. Ab 1. März bekommen etwa alle Bürgerinnen und Bürger ein Anrecht auf kostenlose Schnelltests. Über diese hatte sich Deuschle zuletzt mit der Tübinger Pandemiebeauftragten, der Notärztin Lisa Federle, online ausgetauscht, die mit dem „Tübinger Weg“ eine international beachtete Schnellteststrategie auf den Weg gebracht und hier das Agieren des grünen Landessozialministers kritisiert hatte. Diese „digitale Sprechstunde mit Dr. Lisa Federle“ kann unter andreas-deuschle.de nachgeschaut werden. Der Austausch heute mit Jens Spahn findet als Instagram Live (instagram.com/andreas.deuschle.mdl) statt und wird zudem als Livestream auch auf andreas-deuschle.de sowie auf der Facebook-Seite von Andreas Deuschle (facebook.com/andydeuschle) übertragen.