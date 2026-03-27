Heute Kanonchor! Und morgen …

Foto: Uwe Wagschal/pixelio.de

Morgen ist Jahreshauptversammlung vom Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz, um 19 Uhr im Vereinsheim des TSVW Esslingen in der Barbarossastraße 41.

Zurück zum heutigen Abend, der selbstverständlich mit Uli Führe´s Lied „Allesimada“ beginnt. Dieser Kanon schafft es im Bruchteil von Sekunden, Menschen unterschiedlichster Couleur, verschiedenen Alters und Musikgeschmacks zusammenzuführen, als ob sie schon immer ein Chor wären. Dabei kommen jedes Mal neue Sängerinnen und Sänger in die Mensa der Seewiesenschule in Esslingen in der Seracher Straße 50, um diesen ersten Kanonchor Deutschlands kennenzulernen. Was aber viel wichtiger ist: Das Beispiel macht Schule. Anfang der Woche landete ich zufällig auf dem Status-Video eines anderen Männerchores, der sich dort präsentierte – natürlich mit einem Kanon. Nein, es war kein klassischer Kanon von Haydn oder Mozart, wie wir sie in den letzten Monaten mit Spaß einstudiert und gesungen haben: Kanons mit sehr frechen Texten – man könnte auch sagen persönlichen Erfahrungen dieser beiden Chefklassiker. Wie auch immer – wir freuen uns auch heute über neue Gesichter, Gespräche und Bekanntschaften. So langsam wird aus unserem Männerchor ein gemischtes Vokalensemble. Manchmal sitzt auch eine ehemalige Opernsängerin in den weiblichen Reihen. Dann staunen alle, welche Töne die einbringt. Sie sehen, langweilig wird’s nie!! In diesem Sinne bis heute um 17.00 Uhr in der Mensa der Seewiesenschule Esslingen in der Seracher Straße 50. In diesem Sinne auf Wiedersehen am frühen Abend heute!