Herzschlagfinale an der Katharinenlinde

Foto: TSV RSK Esslingen

C1 sichert in letzter Sekunde die Tabellenführung!

Buchstäblich in allerletzter Sekunde konnte die C1 des TSV RSK Esslingen durch einen von Leon Munz eiskalt verwandelten Foulelfmeter einen Punkt gegen den starken Tabellenzweiten TV Nellingen 2 sichern und damit den Platz an der Tabellenspitze behalten.

Das RSK – Team wurde eiskalt erwischt und musste schon in der ersten Minute nach einem Missverständnis in der Defensive das frühe 0:1 hinnehmen. In der Folgezeit drängte die Mannschaft vehement auf den Ausgleich, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Gästetorwart oder am Aluminium. In der 16. Minute war es dann aber so weit: Levent Büyükbayrak tankte sich zum wiederholten Male am Flügel durch und seinen Pass in die Mitte nutzte Benny Hauser zu einem Schuss, den ein Nellinger Abwehrbein nur noch ins eigene Tor abfälschen konnte.

Der TSV RSK wollte nun mehr und setzte noch vor der Pause nach, ohne jedoch erfolgreich zu sein.

Im zweiten Abschnitt zollte die Mannschaft bei erstmals hohen Temperaturen dem Tempo der ersten Halbzeit Tribut, man agierte nicht mehr so zwingend wie in der ersten Hälfte, die Abwehr um die umsichtigen Simon Hoefler und Jonah Meineke geriet aber nie wirklich in Gefahr.

Als die Schlussviertelstunde anbrach, wollte besonders der umtriebige Samier Lakanwal das Spiel noch drehen, scheiterte aber mit schönen Einzelaktionen. In der 63. Minute dann der Schock: Mit einer ihrer wenigen gefährlichen Aktionen kamen die Gäste zum überraschenden 1:2 Führungstreffer. Unsere Jungs gaben sich aber nicht geschlagen. Nando Katz und Rocco Hauser rissen das Spiel im Mittelfeld noch einmal an sich, obwohl der starke Laurenz Brand ausgepowert ausgewechselt war und es entstand ein wahres Powerplay. Eine der vielen Flanken von Danilo Kalkan wollte Jonah Meineke gerade einköpfen, als er von hinten gestoßen wurde. Folgerichtig zeigte der souveräne Unparteiische auf den Punkt und Leon Munz traf zum umjubelten Ausgleich. Den letzten verzweifelten Angriff der Nellinger klärte dann Wenzel Habrik souverän.

Durch das Unentschieden bleibt die C1 mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer und hat alle Chancen, die Staffel als Meister abzuschließen.

Am Samstag, den 13.5.23, geht es um 14 Uhr zum TSV Weilheim/Teck 2.