Herzliche Glückwünsche zum Ramadan-Fest!

Die Muslime in aller Welt freuen sich, mit dem heutigen Freitag das ersehnte Ramadan-Fest begehen zu können. Nach einer Fastenzeit von 29 Tagen im Monat Ramadan beginnt heute das dreitägige Fest und man hört nun vermutlich vielerorts den Satz: „Bayramın mübarek olsun.“ (türkisch) oder auch „Eid mubarak.“ (arabisch) – zu Deutsch: „Möge dein Fest gesegnet sein.“ Das Fest beginnt mit dem morgendlichen Festtagsgebet in der Moschee. Da es sich hierbei um eines der wichtigsten Gebete handelt, strömen an diesem Morgen viele Gläubige weltweit in die Moscheen. Nach dem Gebet und den herzlichen Gratulationen wird zumeist festlich gefrühstückt. Kinder erhalten oft Süßigkeiten, Geld oder andere Geschenke und man besucht gemeinsam Freunde und Verwandte, wobei traditionell die Jüngeren die Älteren besuchen. Für Menschen mit großem Familien- und Bekanntenkreis beginnt meist ein wahrer Besuchsmarathon. Der Name „Zuckerfest“ kommt übrigens vom Türkischen „Şeker Bayramı“. Diese falsche Bezeichnung, die sich allerdings hartnäckig hält, hat ihren Ursprung in der Türkei, wo die Kinder früher kein Geld, sondern nur Süßigkeiten bekamen. Wir wünschen allen Muslimen auf der Welt ein gesegnetes Ramadan-Fest und hoffen, dass es der Menschheit Frieden bringen möge.