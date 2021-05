Foto: Bildquelle: Team Öffentlichkeitsarbeit

Einer alten Tradition folgend, werden auch in diesem Jahr im Marienmonat Mai in der Kath. Kirche St. Katharina (Kornhalde 4) in Sulzgries Maiandacht gefeiert. Am Freitag, 28.05.2021 wird Pfarrer Marx wieder bei uns zu Gast sein, um mit uns eine feierliche Maiandacht zu begehen. Diese beginnt um 18.30 Uhr. Zur Mitfeier der Maiandachten sind alle herzlich eingeladen!