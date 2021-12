Unser Gottesdienstplan am Zweiten Advent (5. Dezember) wurde geändert. Sonntag Kunterbunt fällt leider aus. Stattdessen laden wir ein zu unseren Gottesdiensten um 9:30 Uhr in St. Bernhardt und um 10:45 Uhr im Gemeindezentrum Hainbachtal, beide mit Pfarrer Christoph Schweizer, und zum einANDERERgottesdienst um 10:15 Uhr in der Hohenkreuzkirche. Herzliche Einladung!