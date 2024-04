Herzliche Einladung zu Sonntag Kunterbunt!

Foto: Kirchengemeinde

Anders und bunt – anders na und? Es ist kein Pferd, keine Kuh, kein Vogel, kein Nilpferd – und langsam beginnt es an sich zu zweifeln. Aber dann erkennt das kleine Tier: Ich bin nicht irgendwer, ich bin ich. Mit dieser spannenden Erkenntnis starten wir unseren ersten Sonntag Kunterbunt im Jahr 2024 mit dem Thema „Anders und bunt – anders na und“. Herzliche Einladung an alle Kinder mit ihren Bezugspersonen zu einem lustig, lebhaft, leckeren Event für die ganze Familie: Sonntag Kunterbunt findet am 21. April im Gemeindezentrum Hainbachtal statt. Nach einem leckeren Mittagessen werden wir aktiv. Bei kreativen Stationen finden wir Spannendes rund um das Thema „Anders sein“ heraus. Bei der abschließenden gemeinsamen Feierzeit singen, beten, hören wir Geschichten und bestaunen die Ergebnisse aus der Aktivzeit. Wir freuen uns auf alle, die Lust auf einen unternehmungslustigen, anregenden und wundervollen Sonntagnachmittag haben. Los geht’s um 12.30 Uhr – Ankommen ist ab 12 Uhr möglich im Evangelischen Gemeindezentrum Hainbachtal (Alte Talstraße 52).