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Ein Nachmittag voller Wärme, Gastfreundschaft und guter Gespräche liegt hinter uns: Am 10. November besuchten wir die Bewohner des Johanniterstifts in Plochingen und wurden sehr herzlich empfangen. Die liebevoll zubereiteten Leckereien, die wir mitgebracht hatten, stießen bei den Senioren auf große Begeisterung. Die spürbare Sorgfalt und Herzlichkeit, mit der die Speisen angerichtet waren, weckte schnell die Neugier der Gastgeber: Einige Bewohner fragten interessiert nach, ob an diesem Tag ein besonderes muslimisches Fest gefeiert werde.

Bei dieser Gelegenheit konnten wir den Bewohnern erklären, dass es keines speziellen Anlasses bedürfe – denn in unserem Glauben und unserer Kultur genießen ältere Menschen grundsätzlich einen besonders hohen Stellenwert, tiefen Respekt und aufrichtige Wertschätzung.

Dieser offene und warmherzige Austausch bildete den Grundstein für einen rundum gelungenen Nachmittag. Es wurde gemeinsam gelacht, erzählt und zugehört, sodass die Zeit wie im Flug verging. Um die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen, haben wir bewusst auf Fotoaufnahmen verzichtet – die schönen Erinnerungen an diese Begegnung bleiben auch ohne Bilder lebendig.

Zum Abschied gab es ein besonders erfreuliches Zeichen der Verbundenheit: Die Einrichtung und die Bewohner luden uns herzlich ein, jederzeit wiederzukommen. Ein Angebot, das wir sehr gerne annehmen werden!