Herzlich Willkommen zur Nikolaus Stiefelaktion 2025!

Foto:

Damit Du an dieser tollen Aktion teilnehmen kannst, haben wir hier

die wichtigsten Teilnahmebedingungen zusammengestellt:

1. Gebe Deinen Stiefel ab dem 06. November beim Center-Management ab

(2. OG, Abgabezeiten: 10 – 16 Uhr) Die Teilnahme ist bis zum 26. November möglich.

Achtung! Die Anzahl der Stiefel ist begrenzt – solange der Vorrat reicht.

2. Bitte stelle sicher, dass nur saubere Kinderstiefel angenommen werden.

3. Jedes Kind darf nur einen Stiefel beim ES abgeben.

4. Das ES befüllt dann Deinen angemeldeten Stiefel und verteilt ihn an die teilnehmenden

Geschäfte im Center.

5. Du suchst dann Deinen Stiefel und kannst ihn vom 5. bis 10. Dezember im jeweiligen

Geschäft abholen. Bei der Abholung muss die zugewiesene Nummer, der zweite Stie­ fel

sowie ein gültiger Ausweis mit vollständigem Namen vorliegen.

6. Bitte beachtet die individuellen Öffnungszeiten der teilnehmenden Geschäfte bei der

Abholung des gefundenen Stiefels.

7. An der Aktion dürfen Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren teilnehmen.

8. Das ES übernimmt keinerlei Haftung für die Stiefel der teilnehmenden Kinder.

9. Für die Teilnahme an der Nikolausaktion erheben wir folgende Daten:

– Vor- und Nachname des Kindes

– Vor- und Nachname eines Erziehungsberechtigten

– Telefon- oder Handynummer

– E-Mail-Adresse

Diese personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung

der Nikolausaktion 2025 genutzt. Die teilnehmenden Betriebe erhalten als Aktionspartner

den Namen des Kindes.

Bei Fragen zu den Teilnahmebedingungen wende Dich bitte an:

Centermanagement ES. Telefon: +49 711 55 090 314, E-Mail: info@das-es.de

Wir freuen uns auf eine fröhliche Nikolausaktion mit Euch