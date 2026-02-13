Herzensspenden – Amicitia Fußballturnier 2025

Foto: Grafik: KI-generierte Illustration nach Fotovorlage

Amicitia- Herzensspenden aus unserem letztenTurnier im Oktober 2025

Unser letztes Turnier war nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Moment der Gemeinschaft und des Mitein-anders. Dank der großartigen Beteiligung, dem unermüdlichen Einsatz unserer Helferinnen und Helfer und der Unterstützung von so vielen Teilnehmenden konnten wir eine schöne Summe für einen guten Zweck sammeln.

Mit großer Freude geben wir diese Spenden nun weiter und unterstützen damit drei wundervolle Institutionen:

* ﻿GSG Stuttgart 1923 e.V.﻿

* ﻿﻿Lebenshilfe Esslingen e.V.

* ﻿﻿Wildwasser Esslingen e.V.

Wir möchten von Herzen allen danken, die durch ihre Teilnahme, ihre Zeit und ihr Engagement dieses Turnier möglich gemacht haben. Jede kleine Geste hat dazu beigetragen, dass wir gemeinsam etwas Gutes bewegen können – und dafür sind wir unendlich dankbar.

Wir freuen uns bereits jetzt auf das kommende Turnier im Oktober und hoffen, wieder möglichst viele teilnehmende Mannschaften begrüßen zu dürfen.

Ein großes Highlight im letzten Jahr war die Teilnahme der amputierten Mannschaft des FSV Mainz 05, die sich im Anschluss an unser Turnier erneut zum Deutschen Meister krönen konnte.

Die Siegerehrung wurde 2025 von Fußballlegende Hansi Müller und Bürgermeister Hans-Georg Sigel durchgeführt – und so blicken wir voller Vorfreude darauf, wer uns in diesem Jahr die Ehre erweisen wird.