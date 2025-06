Herren 40 nach dramatischem Sieg Aufstiegsaspirant

Foto: che

Es war eine dreifache Premiere: Erstmals spielten die Herren 40 des TSV RSK Esslingen in ihren schicken neuen Jubiläumstrikots, erstmals waren sie – zumindest, was die Einstufung auf dem Spielberichtsbogen anging – der klare Außenseiter gegen die TA TSV Jesingen I, und ja: erstmals hieß es nach vier Einzeln und zwei Doppeln dann auch „nur“ 3:3. Aber dank eines gewonnenen Satzes mehr ging der Sieg dennoch an die Männer von der Katharinenlinde. Es war ein wahrlich dramatisches Spiel – aber der Reihe nach:

André Hafner an Position 1 gewann zunächst sein Einzel in einem herrlichen Spiel mit 7:6 und 6:4. Die Nummer zwei Andi Böhm verlor sein Einzel denkbar knapp im Match-Tiebreak, während Niko „Capitano“ Scholz chancenlos mit 3:6 und 1:6 an Position drei verlor. Verlass war dann aber wieder auf Niko Warbanoff, der nach epischen Kampf seinen Match-Tiebreak an Position vier noch mit 10:8 gewann, nachdem er zwischenzeitlich 6:8 hinten gelegen hatte.

Somit stand es nach den Einzeln 2:2 – die Doppel mussten entscheiden. Andi Böhm und Niko Warbanoff spielten an Position zwei herausragend und siegten mit 6:3 und 6:0. Im ersten Doppel dann wieder Drama: André Hafner und Florian Eisele, der für den maßlos erschöpften „Capitano“ einsprang. verloren den ersten Satz glatt mit 3:6. Deshalb musste der zweite Durchgang unbedingt gewonnen werden, damit am Ende der eine Satz mehr für den Gesamtsieg feststand. Und mit einem hart erspielten 6:4 gelang dies den beiden Fightern aus RSKN dann auch.

Das Team bleibt damit ungeschlagener Spitzenreiter in der Bezirksstaffel I – und wird langsam zu einem ernsthaften Aufstiegsaspiranten…