Herbstzeit – Wandern, bewegen und feiern

Foto: Barbara Schweizer

Wanderung mit geowissenschaftlichem Input

Am kommenden Sonntag, 27.09.26 lädt Barbara zum gemeinsamen Wandern ein. Seit 2019 gilt das Ammonitenpflaster in Ofterdingen als nationales Geotop der Bundesrepublik. Herr Dr. Matthias Geyer wird uns die Gesteinsplatte aus der Zeit des Unterjuras erläutern und die geologischen Hintergründe beleuchten.

Start: 10.00 Uhr

Treffpunkt: Ofterdingen, Kriegstraße auf Höhe Hausnummer ca. 20

Im Anschluss daran startet die anspruchsvolle Wanderung mit herrlichen Aussichten, 2 x 250 HM und einer geplanten Gesamtlänge von knapp 12 km. Alles nähere dazu unter www.svess.de

Infos und Anmeldung: Barbara Schweizer, barbara.schweizer@freenet.de

Herbstfest, 3. Oktober 2026

Ein Woche später, am 3. Oktober 2026, folgt das traditionelle Herbstfest auf der Wolfbühlhütte bei Gruibingen, zu dem alle Mitglieder und Freunde des Vereins zum 5. Mal ab 11.00 Uhr herzlich eingeladen sind!

Ein buntes Programm voller spannender Spiele und lustiger Aktivitäten für Groß und Klein im Gelände um die Wolfbühlhütte wartet auf alle Gäste.

Auf dem Grill oder am Lagerfeuer, je nach Waldbrandgefahrenstufe, können mitgebrachtes Grillgut gegrillt werden. Sonstiges, wie z.B. Brot/Brötchen, Grillsoßen, etc. bringt jeder selbst mit. Salat-/Kuchenspenden für ein gemeinsames Buffet sind herzlich willkommen. Getränke, einschl. Kaffee gibt es vor Ort.

Wir freuen uns auf viele Gäste, egal ob Groß oder Klein,

für ein lustiges und bewegungsfreudiges Zusammensein.

Info: Uli Bayer, architekt-bayer@web.de

Termine zum Vormerken:

10.10. 26 Hüttenputz

24.10.26 Arbeitsdienst außen

13.11.26 Wintereröffnungsfeier