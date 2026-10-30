Herbstpflegeeinsatz im Bienengarten

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Liebe ImkerkollegInnen,

Der Herbst ist gekommen und somit wird es wieder Zeit für unseren Pflegeeinsatz im Bienengarten.

Am Samstag, 7. November 2026 ab 9 Uhr wollen wir die im Herbst notwendigen Arbeiten, wie Hecken schneiden, Beetpflege und einiges mehr durchführen.

Dazu werden vorallem Heckenscheren, Gartenscheren, Hacken und Schaufeln benötigt. (für die elektrischen Heckenscheren bitte Verlängerungskabel mitbringen)

Wir freuen uns über viele helfende Hände!

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Am Freitag, 20. November 2026 findet unsere letzte Monatsversammlung in diesem Jahr statt.

Ab 19.30 Uhr wollen wir uns zu einem gemütlichen Jahresrückblick treffen.