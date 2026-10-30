Herbstfest und Kneipp

Foto: Helga Schulz Blank

Am 08.11.2026 lädt die Stadt Esslingen zum traditionellen Herbstfest ein. Wir, Ihr Kneipp Verein Esslingen lädt Sie ebenfalls an diesem Tag ein. Sie sind in der Stadt und können beides verbinden.

Kneipp-Gesundheitstag: Natürlich gesund – mit der Kraft der fünf Elemente. Wie lässt sich Gesundheit auf natürliche Weise stärken und das eigene Wohlbefinden im Alltag fördern? Antworten darauf gibt der Kneipp-Verein Esslingen und Umgebung e. V. beim ersten Kneipp- Gesundheits- und Wohlfühltag mit vielfältigem Programm am Sonntag, 8. November 2026, von 10 bis 17 Uhr im Menschenraum Esslingen, Eugenie-von-Soden-Str. 16A, 73728 Esslingen am Neckar.

Im Mittelpunkt stehen die fünf Elemente der Kneippschen Gesundheitslehre: Wasser, Heilpflanzen, Bewegung, Ernährung und Lebensordnung. Besucherinnen und Besucher können die vielseitigen Ansätze dieser ganzheitlichen Gesundheitslehre kennenlernen und praktische Anregungen für einen gesunden Alltag mitnehmen.

Freuen Sie sich auf vielfältige Mitmachaktionen und Impulsvorträge, interessante Informationen rund um die fünf Elemente sowie neue Ideen für mehr Gesundheit und Lebensqualität. Der Gesundheitstag richtet sich an alle, die sich für natürliche Gesundheitsförderung interessieren – ganz gleich, ob sie Kneipp bereits kennen oder die Lehre erst entdecken möchten.

Der Kneipp-Verein Esslingen und Umgebung e.V. freut sich auf zahlreiche Gäste und einen inspirierenden Tag ganz im Zeichen der Gesundheit und Prävention. Bittte informieren Sie sich bei www.Kneipp-Verein-Esslingen.de – über unser Programm. Jede Stunde wird etwas anderes geboten. Helga Schulz Blank 01704755442. Am Morgen bieten wir auch Gehmeditation im Merkelpark an, um 09:00 Uhr.