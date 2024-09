Herbstfest auf der Wolfbühlhütte

Foto: Petra Häberle

Wir laden Euch herzlich zu unserem 3. Herbstfest

am 3. Oktober 2024 ab 10 Uhr ein !

Es erwartet Euch ein fröhlicher Tag voller spannender Spiele und lustiger Aktivitäten für Groß und Klein.

Bringt Familie, Freunde und/oder Nachbarn mit, um gemeinsam mit uns einen wundervollen Tag zu verbringen.

Wenn das Wetter mitmacht, werden wir den Tag im Freien im Gelände um die Wolfbühlhütte bei Gruibingen verbringen.

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Drachen mitbringt und wir anschließend Drachen steigen lassen.

Bitte gebt uns bis zum 25. September 2024 Bescheid, ob ihr kommen könnt. Wir hoffen, viele von euch begrüßen zu dürfen.

Grillstationen stehen bereit, bringt daher eure Wurst/Fleisch/Brötchen, etc. mit.

Über Salat/Kuchen Spenden für ein gemeinsames Buffet würden wir uns sehr freuen. Getränke, einschl. Kaffee gibt es vor Ort.

Anmeldung erbeten unter: nicole.kromer@gmx.de

Herzliche Grüße eure

Mia Kromer (Jugendwartin)

Wandertipp fürs kommende Wochenende:

Vor etwas mehr als 90 Jahren hat eine Gruppe des Schneeschuhverein Esslingen den Wolfbühl bei Gruibingen als gutes Skigelände erkannt und dort auch eine Hütte erstellt, die mittlerweile eine wichtige Rolle in unserem Vereinsleben spielt. Sehr viele Vereinsmitglieder kennen die Wolfbühlhütte sehr gut, doch wie gut kennt der eine oder die andere den Ort Gruibingen? Bei der Wanderung am Sonntag, den 22. September 2024 mit Wanderführerin Barbara Schweizer starten wir um 11.30 Uhr an der Hütte und wandern über den Hillenwang zur Alten Turnhalle in Gruibingen. Dort werden wir von Gudrun Eberlein dann fachkundig durch den Ort geführt (Start 13.00 Uhr, Dauer ca. 1,5 – 2 Std.). Nach der Führung und Rückkehr zur Hütte, gibt es dort Zeit für Kaffee, Kuchen, Vesper.

Herzliche Einladung !

Nähere Infos: https://schneeschuhverein-esslingen.de/event/wanderung-mit-ortsrundgang-gruibingen/

Bitte Anmeldung unter 0172/9321863 oder barbara.schweizer@freenet.de