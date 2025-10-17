Herbst – was ist bei uns los?

Foto: Schneeschuhverein Esslingen e.v.

Hotte lädt zum Seniorentreff ein – Sanja und Sascha zur Wintereröffnung

Hallo SVE-Seniorinnen und Senioren,

ihr seid herzlich am 30.Oktober 2025 um 15 Uhr in der Katharinenlinde eingeladen.

Es ist wieder Herbst und Zeit sich zu sehen, und zwar wie immer auf Esslingens Höhen. Kommt, wie immer zahlreich!!!

Nach einem kleinen Spaziergang lassen wir es uns bei Kaffee und Kuchen gut gehen und erfahren das Neueste über die Wolfbühlhütte von Wolfgang Haug und unseren Gästen.

Denkt auch an Mitglieder, die nicht mehr so mobil sind und bringt sie mit dem Auto mit. Ich hoffe, es kommen wieder recht viele nette Leute

zu Tina und Wolfgang in die Gaststätte Katharinenlinde.

Bis bald,

Hotte

Liebe Mitglieder und Freunde des Schneeschuhvereins Esslingen e.V.,

die neue Wintersaison steht vor der Tür – und das möchten wir gemeinsam mit Euch feiern!

Zur Wintereröffnung am 14. November 2025 laden wir Euch, sowie alle Interessierten herzlich ins Restaurant „Gaststätte Waldheim, Neuffenstraße 87, 73734 Esslingen“ ein.

Beginn ist um 18:00 Uhr mit einem gemütlichen Glühweinempfang.

Freut Euch auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Für alle Genießer gibt es außerdem die Möglichkeit, sich für das Abendessen anzumelden.

Wichtig: Eine verbindliche Voranmeldung ist erforderlich

– per E-Mail an feste@svess.de

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit allen.

Liebe Grüße

Euer Festwartteam

Sanja und Sascha Zimmermann