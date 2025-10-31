Helloween-Party auf dem Aki

Foto: Aki e.V.

Der AKI lädt ALLE ein zur gruseligen Helloween-Party. Traust du dich? Komm mit all deinen Freunden vorbei! Im Hexenkessel auf dem Lagerfeuer gibt’s was Herzhaftes zum Essen, zum Trinken gibt’s leckeren blutrünstigen Punsch und als Nachspeise süßes Spinnengebein.

Am Zwillenschiessstand kannst du auf Geisterjagd gehen. Wenn der Garten bei schaurig-schöner Musik im UV-Licht leuchtet, gibt es kein Entkommen mehr. Mutige werden mit Süßigkeiten belohnt!

Wo? Auf dem Gelände des Aki, Ende Raunswiesenweg. Der Eingang ist direkt beim Spielplatz an der Wippe. Wir freuen uns auf euch.

https://www.aki-raunswiesen.de