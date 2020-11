Helga Dräger nutzte die Gelegenheit

Helga Dräger, die erfolgsverwöhnte Geherin von der Turnerschaft Esslingen, gewann Ende Februar 2020 bei den deutschen Hallen-Meisterschaften über 3000 Meter Gehen in der Klasse W 80.

Nachdem in den Monaten von März bis Mitte September 2020 keine Geher-Wettbewerbe durchgeführt wurden, nutzte Dräger die Zeit vom 19.09. bis 25.10.2020 zur Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen im süddeutschen Raum, wie zum Beispiel in Diez (Hessen) über 5000 Meter Bahn-Gehen in 41:09 Minuten (1. W 80), ferner in Biberach (Baden) im 10 Kilometer Straßen-Gehen in 1:27:47 Stunden (1. W 80), sowie beim Mühltal-Gehen in Eisenberg (Thüringen) im 5 Kilometer Straßen-Gehen in 38:34 Minuten (1. W 80) und zusätzlich über die Jagdmeile (1610 m) mit 12:25 Minuten. Danach folgte noch der Dreiburgenlandlauf in Thurmansbang (Bayr. Wald) über 5000 Meter in 38:45 Minuten (1. W 70).

Das in Erfurt für den 14.11. geplante Abschluss-Gehen wurde aus aktuellen Gründen abgesagt.

Helga Dräger wird sich jetzt auf ein hoffentlich wettkampfreiches Jahr 2021 vorbereiten.