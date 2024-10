Helfertreffen am Samstag, 19.10., ab 19.00 Uhr

Foto: S. Gansloser

Am Samstag, 19. Oktober findet ab 19.00 Uhr in gewohnter Weise unser Helfertreffen im AS statt. Alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben, sind herzlich eingeladen!

Ihr habt Euch vergessen anzumelden? Kein Problem! Ihr dürft auch gerne spontan vorbeischauen.

Außerdem bereiten wir uns nun wöchentlich immer freitags auf unsere Frühjahrsunterhaltung vor.

Ort: Altes Schulhaus, Im Gehren 3/1, 73732 Esslingen.

Jugendkapelle: 18.30 – 19.30 Uhr, Stammkapelle: 20.00 – 22.30 Uhr

Die perfekte Zeit, um bei uns einzusteigen!

Jeder kann gerne unverbidnlich bei uns vorbeischauen!

Weitere Termine:

31.10.24 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

19.11.24 14.30 Uhr Jubiläumsnachmittag im AS (persönliche Einladungen wurden versendet)

28.11.24 ab 19.00 Uhr Stammtisch im AS

08.12.24 18.05 Uhr Weihnachtslieder auf dem Esslinger Weihnachtsmarkt

21.12.24 15.00 Uhr Kinderweihnachtsfeier, Gemeindehaus

22.12.24 15.00 Uhr Weihnachtsklang, Parkplatz Altes Schulhaus

Vorausschau 2025:

29.05.25 ab 11.00 Uhr Vatertagshocketse

01.-04.08.25 Großes MVL Sommerfest

MVL – Sei dabei!

www.mv-liebersbronn,de, facebook sowie instagramm