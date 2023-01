Heimspiel gegen Wernau endet unentschieden

Foto:

In der 5. Runde der Bezirksliga kam die 1. Mannschaft des Dicken Turms zuhause trotz eines zeitweilig optimistisch stimmenden Zwischenstands nicht über ein Unentschieden gegen den SK Wernau 2 hinaus. Der Spielbericht des Mannschaftsführers Suat Duran zeigt den im Endergebnis enttäuschenden Verlauf: Nach einem Remis von Udo Scharrer (Brett 3) in ausgeglichener Stellung konnte Robert Schulz (7) durch ein Figurenopfer den Königsflügel des Gegners öffnen, mit der Dame nach f2 eindringen und die Partie für sich entscheiden. Hans Schreiber (6) kam gedrückt aus der Eröffnung und konnte sich auch später kaum befreien, als dann noch eine Figur verloren ging, war die Stellung dann nicht mehr lange haltbar. Günter Kunert (2) gewann früh einen Bauern und stellte den Gegner in Folge vor immer größere Probleme, nach einem taktischen Schlagabtausch und weiterem Materialgewinn war dessen Aufgabe die logische Folge. Heinz Englmeier (1) überspielte seinen Gegner am Königsflügel, dem großen Druck durch beinahe alle Figuren konnte dieser irgendwann nicht mehr standhalten und gab kurz vor dem Verlust seiner Dame auf. Währenddessen verlor Martin Pielawa (5) seine Partie, bei der beide Könige sehr offen standen, der Gegner aber seine Figuren im Angriff etwas besser koordinieren konnte. Michael Ramin (4) einigte sich in einem Endspiel Läufer gegen Springer auf Remis, so dass in der letzten ausstehenden Partie noch ein halber Punkt für den Mannschaftssieg notwendig war. Sebastian Manecke (8) kam auch durch Abtausch von zwei Figuren gegen Turm und im weiteren Verlauf drei Bauern in Vorteil, fand dann aber in Zeitnot nicht den Weg zum Gewinn und nach guter und zäher Verteidigung seines Gegners musste er schließlich aufgeben, der Endstand somit 4:4.