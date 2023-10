Heimsiege beim Deutschland-Pokal in Berkheim

Foto: Georg Hrivatakis

Der TSV Berkheim durfte den diesjährigen Deutschland-Pokal des DTB im Geräteturnen weiblich austragen – und sich ganz besonders über zwei Heimsiege freuen. Vor vollbesetzten Zuschauerrängen in der Sporthalle Berkheim gewann Bundesliga-Turnerin Anni Bantel den Wettkampf in der Altersklasse 12/13. Ihre Vereinskollegin Sarah Vogel siegte mit der Mannschaft des schwäbischen Turnerbunds in der Altersklasse 11. Zur Belohnung für die gute Leistung wurde Anni Bantel von der Bundestrainerin für den Turn-Nachwuchs, Claudia Schunk, für den Junioren-Länderwettkampf gegen Belgien, Frankreich und die Schweiz Anfang November in Zürich nominiert.

Unter den Augen der Bundestrainerin und bei der guten Stimmung in der Halle machte es den Turnerinnen, die aus ganz Deutschland nach Berkheim gekommen waren und für ihre Landesverbände antraten, sichtlich Spaß. Der schwäbische Turnerbund stellte dabei auch ohne die beiden “Stars” Helen Kevric und Marlene Gotthardt, die aufgrund der hohen Belastung geschont wurden, den erfolgreichsten Landesverband. Fünf Goldmedaillen sammelten die STB-Turnerinnen – sie gingen an die Mannschaften der Altersklassen 10 und 11 sowie in der Einzelwertung an Lara Gabriel (AK10/TSG Backnang), Amelie Schilling (AK11/TSG Backnang) und Anni Bantel (AK12/13). Die Berkheimerin war dabei beste Barrenturnerin ihrer Altersklasse und sicherte sich am Ende mit einer starken Boden-Performance, für die sie ihre persönliche Höchstwertung (12,9 Punkte) bekam, den Sieg. Auch Sarah Vogel war beste Barrenturnerin ihrer Altersklasse und wurde in der Einzelwertung Sechste.

Die Bundestrainerin lobte die gelungene Veranstaltung: “Der DTB ist sehr dankbar, dass wir immer wieder hier in Berkheim zu Gast sein können. Wir fühlen uns hier immer sehr willkommen und gut betreut. Auch die Geräteausstattung ist hervorragend. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr, wenn wir auch wieder hier zu Gast sein werden.“