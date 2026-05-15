Heimsieg für Daria Hlodik beim SPIETH-Cup

Foto: Georg Hrivatakis

Starke Leistung: Turnerin Daria Hlodik vom TSV Berkheim hat beim 19.SPIETH-Cup in Berkheim den Wettkampf in der Altersklasse 14 gewonnen. Damit hat sie sich für die deutschen Jugendmeisterschaften im Juli in Backnang qualifiziert. Zuletzt war Anni Bantel 2023 ein Heimsieg bei dem stark besetzten Wettkampf gelungen. Auch Elena Stabile vom TSV Berkheim gelang in der Altersklasse 10 ein Podestplatz. Sie wurde Dritte und qualifizierte sich für den Turn-Talentschul-Pokal.

Rund 230 Turnerinnen aus ganz Deutschland traten beim SPIETH-Cup an und zeigten starke Leistungen in verschiedenen Altersklassen. Für viele Athletinnen ging es dabei nicht nur um gute Platzierungen, sondern auch um wichtige Qualifikationen für die Deutschen Jugendmeisterschaften (DJM), die Finals sowie den Turn Talentschul-Pokal. Entsprechend groß waren die Emotionen, die Spannung und die Freude über die gezeigten Leistungen.

Der Sonntag gehörte ganz den jüngsten Turnerinnen der AK 7 bis 11. In der Altersklasse 7 holte sich Leoni Autengruber vom TSV Unterföhring den ersten Platz. Für den Ausrichter TSV Berkheim erreichte Malea Sassano einen sehr guten achten Platz, während Pia Strobel Rang 14 belegen konnte. Auch in der Altersklasse 8 waren zwei Turnerinnen des Ausrichters am Start. Siegerin wurde Emilie Haida von der TSG Backnang. Clea Köstner belegte Platz 16 und Lena Munezero Wöhrle Rang 21. In der AK 9 gewann Vittoria Schmidtmann vom TSV Pfuhl. Für den TSV Berkheim erreichte Vivian Schewiola Platz 16 und Jana Müller Rang 22. In der Altersklasse 10 belegte Marie Schabert Rang 13. In der Altersklasse 16plus belegten Sophie Spohn und Sara Virga Espana vom TSV Berkheim PLatz 18 und 20.