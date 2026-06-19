Hechtkopf meets Stadtbalkon

Foto: Bildquelle: Stadt Esslingen

Seit Mitte Oktober 2023 wurde am Neckaruferpark gebuddelt, damit das Areal zu einem lebenswerten Ort für die Esslinger*innen gestaltet werden konnte. Auf zwei Hektar entstand so ein Raum zur Erholung. Noch ist nicht Alles fertig: Pflanzen und Sträucher brauchen Zeit zum Wachsen. Neben Rasen wurden Blumen- und Kräuterwiesen angesät, die sich langsamer entwickeln. Daher wirken Flächen derzeit noch lückenhaft und erst mit der Zeit wird der Park sein endgültiges Erscheinungsbild annehmen.

Das Herzstück ist der Stadtbalkon am südlichen Ausgang der Bahnhofsunterführung. Er ist Ausblick auf den Neckar und erstreckt sich als Terrassendeck über den Fluss. Auf der oberen Ebene verläuft ein gemeinsamer Rad- und Fußweg, der über die Unterführung führt. Ein Treppenaufgang verbindet die verschiedenen Ebenen vom Stadtbalkon. Über die Rampe beim Färbertörlesweg ist der Balkon für alle Besucherinnen und Besucher zugänglich. Gemütliche Liege- und Sitzbänke laden zum Verweilen ein.

Am Hechtkopf, einer Halbinsel-Form zwischen dem Neckar und dem Rossneckarzufluss, wurde ein attraktiver Aufenthaltsbereich geschaffen. Eine flache Kiesbettzunge ermöglicht einen direkten Zugang zum Wasser. Der Höhenunterschied wurde durch eine Trockenmauer ausgeglichen, die zugleich als Biotop für die Eidechsen dient. Die Fußgängerbrücke über den Rossneckar ist Verbindung in Richtung Weststadt. Der Erhalt der besonderen Bestandsbäume ist ein Beitrag zur Biodiversität.

Der Neckaruferpark ist bewusst kein klassischer Stadtpark. Wir Freien Wähler freuen uns über die Fertigstellung und wünschen uns, dass die Menschen dort Erholung finden und sich wohlfühlen können. Gehen Sie achtsam miteinander und mit dem Park um.