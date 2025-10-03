HCE U10-Mädchen – zwei Siege beim Heimspieltag!

Foto: HCE

Am Sonntag, 21. September 2025, stand für die U10-Mädchen des HC Esslingen ein besonderer Spieltag an: In der Spielklasse 1 durften sie auf dem heimischen Kunstrasen antreten. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen empfing der HCE zwei Teams der HTC Stuttgarter Kickers sowie eine Mannschaft des SSV Ulm.

Pünktlich um 10 Uhr fiel der erste Anpfiff – gespielt wurde parallel auf zwei Feldern. In der Auftaktpartie trafen die Esslingerinnen auf das erste Team der Stuttgarter Kickers. Trotz eines engagierten und kämpferischen Auftritts mussten sich die HCE-Mädchen mit 0:3 geschlagen geben.

Doch das Team ließ sich von dieser Niederlage nicht entmutigen: Bereits im zweiten Spiel zeigten die HCE-Mädchen ihr Können und besiegten die zweite Mannschaft der Kickers souverän mit 6:0. Auch im dritten und letzten Spiel des Tages behielten sie einen kühlen Kopf und setzten sich klar mit 4:0 gegen das Team aus Ulm durch.

Nach einer insgesamt wechselhaften Saison dürfen die Spielerinnen stolz auf diesen Heimspieltag zurückblicken. Es war eine Freude, ihnen zuzuschauen und zu sehen, wie sie die im Training erarbeiteten Spielzüge erfolgreich umsetzten. Mit zwei verdienten Siegen im Gepäck reist das Team nun hochmotiviert zum letzten Spieltag am 11. Oktober 2025 nach Weinheim.

