Haushaltssperre – auch in Esslingen

Foto: Freie Wähler Esslingen e.V.

Nun ist es Gewissheit! Bereits in den letzten Monaten hatte es sich abgezeichnet, dass auch Esslingen von geringeren Gewerbesteuereinnahmen betroffen sein wird. Um nun schnell gegenzusteuern, ist eine temporäre Haushaltssperre eine hilfreiche Maßnahme. Wir tragen diese kurzfristige Maßnahme mit. Aber es muss auch klar sein, dass eine Haushaltssperre keine Dauerlösung sein kann. Bis zum Jahresende erscheint sie uns jedoch vernünftig.

Wir Freien Wähler unterstützen den Ansatz, die Investitionen im Hoch- und Tiefbau unabhängig davon weiter zu tätigen und die Infrastruktur zu sanieren. Sanierungsstau haben wir ja in Esslingen genug. Der Doppelhaushalt 2026/27 wird im Oktober eingebracht werden. Wir sind gespannt, welche Lösungsansätze die Verwaltung zur Stabilisierung der städtischen Finanzen einbringen wird.

Die Herausforderung in den kommenden Jahren besteht darin, in unserer Region die wirtschaftlichen und innovativen Errungenschaften zu stabilisieren und Rahmenbedingungen auf den politischen Ebenen so zu verändern, dass Arbeitsplätze erhalten und Innovationen forciert werden. Zugleich gilt es, für Unternehmen, deren Mitarbeiter sowie deren Familien ein attraktives Arbeits-, Wohn-, Bildungs- und Freizeitumfeld zu schaffen.

„Dazu braucht es auch in Esslingen finanzielle Mittel. Darin liegt der Spagat: Einerseits klug einzusparen und andererseits nicht alles, was zur Attraktivität unserer Stadt und im Miteinander in unserer Stadt beiträgt, auf Null zu streichen“, so Annette Silberhorn-Hemminger, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler.