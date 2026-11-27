Foto: Büro Sebastian Schäfer

Vor 20 Monaten haben wir Grüne Union und SPD die finanziellen Möglichkeiten eröffnet, unser Land zu modernisieren und unsere Freiheit und Sicherheit zu verteidigen. Keine Bundesregierung zuvor hatte so viel Geld zur Verfügung. Umso ernüchternder ist meine Bilanz zum Abschluss der Haushaltsberatungen.

Statt die großen Herausforderungen entschlossen anzugehen, verliert sich die Koalition in Streitigkeiten, unabgestimmten Versprechungen und haushaltspolitischer Flickschusterei.

Auch bei der Stromsteuer fehlt es an Verlässlichkeit. Die Senkung für alle ist eine sinnvolle Entlastung für private Haushalte, Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen – wir fordern dies schon lange. Doch zum Abschluss der Haushaltsberatungen fehlt eine längerfristige Gegenfinanzierung. Der jetzt gefundene Kompromiss hängt ausgerechnet von hohen Strompreisen im kommenden Jahr ab. So schafft man keine Planungssicherheit.

Gleichzeitig lässt die Bundesregierung unsere Kommunen im Stich. Was das bedeutet, erleben wir in Esslingen ganz konkret: Bei über 100 Konsolidierungsmaßnahmen wurde unter anderem bei der Reinigung von Schulen und Sporthallen, der Schulausstattung und der offenen Jugendarbeit gespart. Das beeinträchtigt die Lebensqualität und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserer Stadt.

Während in Esslingen um jeden Euro gerungen wird, überbietet sich die Koalition mit nicht gegenfinanzierten Steuersenkungsversprechen, ohne zum Beispiel die Folgen für die Kommunen ausreichend zu berücksichtigen.

Die Bundesregierung hätte die finanziellen Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten und Vertrauen zurückzugewinnen. Doch dieser Haushalt verunsichert die Menschen, statt ihnen Orientierung zu geben.