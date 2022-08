Hauptversammlung 2022 – Änderungen im Vorstand

Foto: Ute Eberspächer

Bereits zum dritten Mal lud der Musikverein seine Mitglieder zur jährlichen Hauptversammlung in die Kelter des TeamWerk Esslingen nach Mettingen ein. Mit dem Marsch „Musik, Musik“ eröffnete das Orchester unter der Leitung von Dirigent Alexander Theiler die Veranstaltung, ehe Vorstand Wilfried Harbart die Tagesordnung verlas und die Totenehrung vornahm.

In zahlreichen Berichten erinnerten die Vortragenden an die Aktivitäten und Vorkommnisse des vergangenen Jahres und wagten auch einen optimistischen Blick nach vorne in die nahe und weitere Zukunft.

Die Entlastung der Finanzvorständin Sylvia Müller und des Gesamtvorstands erfolgte einstimmig und mit großem Dank für den großen Einsatz auch währen der schwierigen Corona-Zeit.

Die Wahlen brachten mehrere Veränderungen im Vorstand mit sich: Unser Vorstand für Verwaltung, Wilfried Harbart, beendete nach zehn Jahren erfolgreicher Arbeit zwar seine Funktion als Vorstand, ist aber auch noch weiterhin mit vorstandsnahen Aufgaben betraut. Bereits an dieser Stelle der Versammlung erhielten seine Frau Monika, die schon seit vielen Jahren die Mitglieder betreut und keinen Geburtstag verpasst, und Wilfried für seine lange Tätigkeit zum Wohle des Vereins mit viel Beifall der Anwesenden bedacht.

Neu in den Vereinsvorstand wurde Felix Wetzel gewählt. Felix ist Musiker und insbesondere Tenorhornspieler mit Leidenschaft und Fachverstand. Er übernahm die vakante Position Vorstand Musik – der Musikverein Wäldenbronn wünscht ihm dazu ein gutes Händchen!

[Fortsetzung folgt nächste Woche…]

Der Musikverein trauert

Am 5. August verstarb unser Fördermitglied Rainer Truchsess im Alter von 82 Jahren. Rainer Truchsess war seit 1999 Mitglied unser Vereinsfamilie und verfolgte stets mit großem Interesse die Konzerte und Veranstaltungen des Vereins und erfreute sich besonders an zwei Musikerinnen, seiner Tochter Alexandra und seiner Enkelin Alisa.

Unsere Gedanken sind bei der Familie Breuning.

Immer aktuell: www.mv-w.de