Happy Birthday SportPavillon!

Foto: TSV Berkheim

Das Vereinszentrum des TSV Berkheim feiert 10-jähriges Jubiläum. Beim Meisenfest im Juli 2014 wurde der TSV SportPavillon nach aufwändigem Um- und Ausbau feierlich eingeweiht. Der damalige STB-Präsident Wolfgang Drexler sprach von einem „Meilenstein in der Vereinsentwicklung“. Tatsächlich ist der SportPavillon, der mit der Berkheimer Sporthalle verbunden ist und die Geschäftsstelle des Vereins sowie zwei Gymnastikräume für den Freizeit- und Gesundheitssport umfasst, aus dem Vereinsleben heute nicht mehr wegzudenken. Eltern-Kind-Angebote, Yoga, Pilates oder auch Reha-Kurse finden in den Räumlichkeiten statt. Die Geschäftsstelle, die in dem Vereinszentrum geschaffen wurde, ist Anlaufstelle für mehr als 1700 Mitglieder. Möglich wurde das Projekt, das der TSV Berkheim in Eigenregie und mit Zuschüssen der Stadt und des WLSB gestemmt hat, nachdem die Schillerschule Berkheim keine Hauptschule mehr hatte und die Grundschule die Räume des alten Schulpavillons aus den 60er Jahren nicht mehr benötigte. Der Verein mietete von der Stadt den Pavillon in Erbpacht und nahm in rund zehn Monaten einen kompletten Umbau vor – auch mit Hilfe fleißiger Vereinsmitglieder. Ein federnder und Gelenke schonender Sportboden wurde eingebaut, eine Schall schluckende Decke und eine moderne Musikanlage. Rund 230 Quadratmeter Nutzfläche gewann der Verein hinzu. Eine Verbindungstür zur Berkheimer Sporthalle ermöglicht die synergetische Nutzung der Toiletten und Duschen der Sporthalle.