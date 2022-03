Handtaschen-Basar für den guten Zweck

Foto: Adobe Stock

Handtaschen-Basar am Sonntag, 3.4.2022, 11 – 18 Uhr, Gemeindehaus am Blarerplatz, Esslingen.

Riesen Auswahl, niedrige Preise.

Stöbern, ein Schnäppchen machen und damit noch Gutes tun. Das ist am

Sonntag, 3. April von 11-18 Uhr im Esslinger Gemeindehaus am Blarerplatz möglich. Der Lions Club

Esslingen-Postmichel lädt zum zweiten Second-Hand-Handtaschenbasar ein.

Handtaschen in allen Farben, Größen und Stilrichtungen werden angeboten. Viele Taschen

bekannter Marken, echte Hingucker, edle Echtleder-Stücke und modische Taschen aus Textilien oder

Lederimitat. Finden Sie Ihre neue Lieblingshandtasche!

Der Erlös dieses Benefizverkaufs kommt ukrainischen Flüchtlingskindern in Esslingen zugute.

Was ist Lions? Lions sind Menschen, die sich sozial in der Region engagieren und Themen unterstützen, für die die finanziellen Mittel fehlen. Der Lions Club Esslingen-Postmichel wurde im

Jahr 1999 als dritter Esslinger Lions Club gegründet. Die rund 40 Mitglieder sind Frauen und Männer

aus verschiedenen Berufsgruppen, die sich sozial engagieren und sich über soziale, gesellschaftliche

und kulturelle Themen austauschen. Der Schwerpunkt des sozialen Engagements sind Projekte

zugunsten benachteiligter Kinder und Jugendliche in Esslingen.

Die finanziellen Mittel für die sozialen Projekte stammen aus einer Vielzahl von Aktivitäten. Das bekannteste Projekt des Lions Clubs Esslingen-Postmichel ist die „Operation

Clowndoktor“ an der Kinderklinik Esslingen, seit fast 20 Jahren ermöglicht der Club diese besonderen

Visiten. Lions-Quest ist ein weiteres Programm, das der Club seit vielen Jahren unterstützt. Dabei handelt es

sich um ein Präventionsprogramm für junge Menschen zwischen 10 und 21 Jahre, das in den

Schulalltag integriert werden kann.

Der zweite Handtaschen-Basar am 3.4. in Esslingen ist die aktuelle Aktion. Kommen Sie vorbei und unterstützen auch Sie die Arbeit des Lions Club Esslingen-

Postmichel. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.