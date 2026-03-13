Handball am Berg: Männl. D-Jugend ist Vizemeister

Foto: SG HeLi

Die männliche D-Jugend der SG Hegensberg-Liebersbronn hat eine beeindruckende Saison in der Bezirksklasse mit der Vizemeisterschaft abgeschlossen. Das Team um die Trainer Florian Mayer, Julius Münzenmaier, Malte Schindler und Florian Fahrbach überzeugte über die gesamte Spielzeit hinweg mit großem Einsatz, starkem Teamgeist und kontinuierlicher Entwicklung.

Nach einer kurzen Findungsphase zu Saisonbeginn präsentierte sich die neu formierte Mannschaft schnell als geschlossene Einheit. Besonders in der heimischen Römerhalle zeigte das Team ihre Stärke und begeisterte Eltern und Fans mit engagierten Auftritten und mehreren Heimsiegen.

Im Laufe der Saison entwickelte sich ein spannendes Duell um die Tabellenspitze, in dem die SG HeLi lange ein ernstes Wort um den Titel mitsprach. Am Ende fehlte lediglich das berühmte Quäntchen Glück, doch mit dem zweiten Platz in der Bezirksklasse belohnte sich die Mannschaft für eine starke Saisonleistung.

Die SG HeLi kann stolz auf eine Mannschaft sein, die mit Einsatzfreude, Teamgeist und viel Handballbegeisterung eine rundum gelungene Saison gespielt hat.

