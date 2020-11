„Hallo Mister Gott, hier spricht Anna“ heißt der Titel eines Buches, das Mitte der 1970er Jahre erschienen ist und viele Menschen begeistert hat. Anna ist nicht nur niedlich und frech sondern auch ungeheuer klug. Mit ihren außergewöhnlichen Erklärungen über Gott, das Leben, die Liebe und den Tod bezaubert Anna Menschen, denen sie begegnet. Sie spricht mit Gott. Beten ist Reden mit Gott. Kinder, wie die fünfjährige Anna, fragen ihre Eltern nach Gott, wollen mehr wissen, haben ein großes Bedürfnis zu glauben, brauchen Vertrauen. Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bietet in der Vortragsreihe zum Thema Erziehung konkrete Unterstützung an.

Jugendpfarrer Ulrich Enderle wird sich am 14. Dezember ab 19 Uhr in der FBS (Berliner Straße 27) mit der Frage befassen „Oh Gott, wie geht das? – Mein Kind will beten“ und hilfreiche Hinweise für Eltern geben.

Beten ist eine besondere Form der Kommunikation. Im Alltag zu kommunizieren ist für die meisten von uns wie atmen. Man macht es eben, ohne dass man sich groß Gedanken darüber macht. Verbal oder non-verbal, im beruflichen oder im privaten Umfeld – immer dann, wenn Menschen zusammen sind, findet Kommunikation statt. Meist denken wir mehr darüber nach „was“ wir sagen und nicht so sehr „wie“ wir es sagen. Das kann zu Konflikten führen, ohne dass wir dies beabsichtigen. Was macht eine gute Kommunikation aus und wie können wir sie erreichen? Lernen Sie bewährte Techniken kennen, mit denen Sie sich selbst besser ausdrücken und andere besser verstehen können.

Am 6.+13. März, jeweils von 9-15 Uhr, werden im Seminar „Worte können Türen öffnen – oder Mauern bauen“ folgende Inhalte vermittelt: Kommunikationsstile, aktives Zuhören, Fragetechniken, schwieriges Feedback richtig verpacken,strukturiert und nachhaltig argumentieren und motivierend delegieren.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.fbs-esslingen.de. Dort ist auch das gesamte Jahresprogramm 2021 abrufbar.