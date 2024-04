Hallo Klima – na, wie geht’s denn so, aktuell ?

Foto: Copernicus Climate Change Service und WMO, 2023

Ja, klar – wir alle haben so langsam genug von diesem Dauerthema “Klima”! Angeblich geht’s ja mehr und mehr den Bach runter – aber, hat das wirklich Bedeutung für uns, hier und heute?! Immerhin leben wir ja noch, und speziell wir hier in Deutschland können in vielerlei Hinsicht immer noch aus dem Vollen schöpfen: Heizenergie, Mobilität, Lebensmittel – es ist doch weiterhin alles da … oder täuschen wir uns da vielleicht?

Von Zeit zu Zeit sollten wir wohl genauer auf die Dinge schauen, denn es geht ja nicht nur um unser eigenes gutes Leben im Hier und Jetzt, sondern auch um die Lebensperspektiven der Kinder und Enkelkinder. Dabei sollten wir uns darüber im Klaren sein: “Klima”, das ist nicht irgendein abstrakter Begriff, den man ernstnehmen kann oder auch nicht. Vielmehr ist der Erhalt eines für uns Menschen günstigen Klimas die Voraussetzung für den Fortbestand unserer Zivilisation: unter anderem hängt davon unsere Versorgung mit Wasser und Lebensmitteln ab – keine Technik der Welt wird das ersetzen können.

Zum Glück gibt es langjährig erfahrene wissenschaftliche Einrichtungen, die uns – bei Interesse – zu einem genaueren Blick verhelfen können: unter anderem das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Union mit dem Titel “Copernicus”, sowie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) der Vereinten Nationen. Beide sammeln mittels Satellitenbeobachtungen und Messungen vor Ort rund ums Jahr eine Unmenge von klimatologischen Daten und analysieren diese dann.

Zu Beginn dieser Woche haben die beiden Organisationen nun ihren Sachstandsbericht über die Entwicklung des Klimas in Europa für das Jahr 2023 veröffentlicht. Ihr Fazit, in einem Wort zusammengefasst: ALARMIEREND!

Der Temperaturanstieg in Europa ist demnach etwa doppelt so hoch wie weltweit, und 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen! Das bewirkt schon jetzt wirtschaftliche Verluste durch Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände sowie gesundheitliche Schäden durch häufigeren Hitzestress.