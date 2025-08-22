Halbvoll oder halbleer

Foto: Hartmut910/pixelio.de

Wenn sich die Zeit nur halb so viel um uns kümmern würde wie wir uns um sie, dann müssten wir jetzt nicht schon wieder an Herbstkonzerte, Adventszeit und Weihnachten denken. Gerade noch drei Wochen Ferien fine sine da capo. Andersrum wäre es besser: da capo sine fine!

Nein, hier jammert keiner, und schon gar nicht die Ferienzeit – womit wir wieder bei der Zeit angekommen sind. Salvador Dalis berühmte Uhr ist noch lange nicht geschmolzen. Je nach Temperament stellen Sängerinnen und Sänger fest, dass das Bier-, Wein- oder Sektglas in ihrer Hand halbvoll bzw. halbleer ist. Und wenn sie in der Concordia Wäldenbronn singen, müssen sie nicht bis Mitte September auf ihre nächste Probe warten; denn am 28. August treffen sie sich zur Ferienprobe im Hainbachzentrum um 19.30 Uhr. Das ist der musikalische Ferientreff. Bereits eine Woche zuvor, also am 21. August ab 15:30 Uhr treffen sich vermutlich genauso viele Chorsängerinnen und Sänger im Waldhorn in Lobenrot.

An diesem Tag sind es noch genau 65 Tage bis zum großen Jahreskonzert der Concordia am 25. Oktober, also 9 Wochen und 2 Tage. Für Schulkinder ist das eine entsetzlich lange Zeit, denn an diesem Tag beginnen endlich die Herbstferien. Sabine Layer, die Chorleiterin der Concordia, zählt vor allem die Donnerstage bis dahin, also die Chorproben. Und die können für Chorleiter nie genug sein. Vor allem, wenn man ein so tolles Programm zu bieten hat wie der Traditionschor aus Wäldenbronn mit seinen drei Formationen Frauenchor, Männerchor und gemischter Chor. „Soulfood – Musik für die Seele“ ist der Titel und das Motto des Konzerts, über das wir bereits berichtet haben und es in den nächsten 9 Wochen noch des Öfteren tun werden.