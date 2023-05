Gutes Wochenende für den TC Esslingen

Foto: TCE

Der Tennisclub Esslingen hat am vergangenen Wochenende mehrere Siege eingefahren. Mannschaften und Einzelspieler waren in den Ligen als auch bei den Bezirksmeisterschaften des Bezirks D erfolgreich.

Die Damen 40 des TCE hatten ihr zweites Ligaspiel in der Regionalliga, der höchsten deutschen Spielklasse in dieser Altersklasse. Erst im vergangenen Jahr war das Team aufgestiegen. Das Esslinger Team besiegte die Frauen vom TC BR Erbach mit 8:1. Das ist der zweite Sieg in der höchsten Spielklasse nach dem 7:2 am Wochenende davor gegen Wolfsberg Pforzheim.

Ebenfalls auf Erfolgskurs befinden sich die Herren 50, die schon seit sechs Jahren in der Regionalliga spielen. Die Mannschaft um die beiden Spitzenspieler Isidro Lledo Boyer und Gustavo Perziano ließen dem TC Rot Weiß Kaiserslautern beim 7:2 keine Chance. Das erste Spiel der Saison hatten die Herren 50 beim TC Gundelfingen mit 5:4 gewonnen.

Bei den Bezirksmeisterschaften der Aktiven des Bezirks D bei der Turnerschaft Esslingen stand Luka Talan Lopatic auf dem Siegertreppchen. Der erst 15-jährige Slovene spielte sich durch das 64-er Feld, ohne auch nur einen Satz zu verlieren. Im Endspiel schlug er Mathis Dahler mit 6:1, 6:0. Lopatic trainiert mit Isidro Lledro Boyer, mit dem er sich in den Sommermonaten beim TC Esslingen aufhält und dort in der Herrenmannschaft spielt. Von Esslingen aus reisen der Trainer und sein Schützling zu Turnieren in Europa.