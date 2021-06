Foto: FBS ES

In der Kita singen Kinder mit großer Freude das Lied „Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt, da freuen wir uns alle, dass wir beisammen sind.“ Ein solches Ritual trägt dazu bei, dass sich Kinder geborgen und wohl fühlen. Die Ökumenische Familienbildungsstätte Esslingen (FBS) bietet in einer Veranstaltungsreihe Impulse, Hintergründe und praktische Beispiele für Rituale im Familienleben. Der nächste Termin ist am 5. Juli ab 20 Uhr. Er findet online statt, wenn die Kinder schon schlafen, so dass Sie keinen Babysitter brauchen.

Ein kreativer Workshop für Menschen mit und ohne Handicap findet am Samstag, 10. Juli von 9.30-11.30 Uhr in den Räumen der FBS in der Berliner Straße 27 statt. Mit viel Freude und Farben werden unter Anleitung einer Kunsttherapeutin kreative Techniken ausprobiert und ganz individuelle Kunstwerke geschaffen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Unter der Überschrift „Achterbahn der Gefühle“ bietet die FBS zwei Veranstaltungen an: Am 30. Juni ab 19 Uhr wird der Kinderpsychotherapeut Christoph Weinmann in einem Vortrag über Glück und Leid hoch-sensibler Kinder und die besonderen Herausforderungen für die Eltern sprechen. Am Samstag 17. Juli werden in einem Workshop ab 9.30 Uhr hilfreiche und unterstützende Strategien für Alltagssituationen erarbeitet.

Am 19. Juli um 10 Uhr beginnt der nächste monatliche Stilltreff, der allen stillenden und werdenden Müttern Infos, Tipps und Unterstützung beim Stillen bietet. Ebenfalls am 19. Juli (ab 19 Uhr) geht es um das Thema Beikost, wenn das Baby größer ist und es langsam Zeit wird für den ersten Brei. Es gibt viele Anregungen, Rezepte und wichtige Infos.

Für junge Eltern, die ihr Baby gerne in einem Tuch oder einer Tragehilfe tragen, findet am 21. Juli ab 10 Uhr in der FBS ein Einsteigerkurs statt. Zunächst geht es überwiegend um die Trageweise am Bauch.

Anmeldung und Infos über unsere Online- und Präsenzkurse unter www.fbs-esslingen.de. Die FBS nutzt Zoom; nach der Anmeldung erhalten Sie den Zugangslink.