Gute Vibes zum Wochenende

Foto: Privat

Musik, Schauspiel Kunst und mehr bietet das Netzwerk Kultur an diesem Wochenende, sozusagen hautnah. So präsentiert der Esslinger Liederkranz ein Programm gemeinsam mit Esslinger Komponistenzum Thema “Schöne Nacht”, ab 19.30 Uhr in der Villa Nagel, Ebershaldenstr.

Wer Lust hat, generell aktiv dabei zu sein und Chorerfahrung hat, ist herzlich willkommen dienstags in der Probe um 18.30 Uhr in der Katharinenschule. Momentan bereitet der Chor ein Programm zum Tag der Deutschen Einheit, Mozarts Vesperae solennes de confessore sowie Bachs erste Kantate aus dem Weihnachtsoratorium vor. Im nächsten Jahr steht Carl Orffs Carmina Burana auf dem Programm. Leitung/ Info/ Anmeldung: Steffi Bade-Bräuning, sbb@sbb-musik.de, Tel.: 0711 80 64 019.