Gute Stimmen im Münster St. Paul, Esslingen

Foto: PCES

Voller Motivation startete der Polizeichor Esslingen mit dem ersten Konzert ins neue Jahr.

Das Vocalensemble der Polizei Duisburg, die Restroomsingers unter der Leitung von Axel Quast, waren als Gast eingeladen.

Mit einem furios an der Orgel vorgetragenen Präludium von A. Guilmant stimmte Leydi Katheryne Ramírez López die Besucher ein.

Im Wechsel von Werken aus verschiedenen Epochen hat Andreas Baumann, Chorleiter und musikalisch verantwortlich für das Konzert, ein tolles, abwechslungsreiches Programm erschaffen.

Bei „Cantar“ (Althouse), überraschte der Polizeichor mit Latino-Klängen. Danach von Schubert „Ehre sei Gott in der Höhe“ und „Schau auf die Welt“ (John Rutter)

Die Restroomsingers starteten „Mit frischem Lebensmut“ (Barthel), so konnte das Jahr begonnen werden. Auffallend die sonoren Bassstimmen. Weiter ging es mit „Sto perigiali“(Theodorakis), der heimlichen griechischen Nationalhymne. Drei Chorsolisten und Banjo-Begleitung krönten den Vortrag. Westernhagens „Frieden“ im Text und Arrangement von A. Quast, wurde erstmalig in Esslingen mit großem Erfolg aufgeführt. „Vater unser“ (Bortnjanskij) öffnete die Herzen der Besucher. „Mojata Serenada“ , ein Volkslied aus Dalmatien überraschte mit einem gepfiffenen Intro. Bei „Rock my Soul“ ging die Post ab.

Mit „Halleluja Africana“, einem Tanzlied aus Sambia, kam der Polizeichor zurück. Baumann mit seiner Djembé begleitend, ließ alle in die mittelafrikanische Welt eintauchen. Beethovens „Die Himmel rühmen“ und „Hymne an die Nacht“ waren Highlights. Den Schluss setzte der Polizeichor mit „Vorbei sind die Tränen“,(Arr. A. Baumann)

Vor dem Orgelnachspiel, einer Toccata von Callaerts mit Ramírez López, verabschiedete sich Hans-Joachim Högerle mit Dankesworten an Besucher und Ausführende. Beide Männerchöre verabschiedeten sich gemeinsam mit dem Volkslied „Irischer Segenswunsch“.

Bei diesem Konzert zeugte der Polizeichor von seinem hohen Niveau, alle Genre der Vokalkunst zu meistern.