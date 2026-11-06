Gute Fachkräfte sind Schlüssel zur Energiewende

Foto: Büro Sebastian Schäfer MdB

Im Aus- und Weiterbildungszentrum der Netze BW in Esslingen werden mit modernster Technik, praxisnaher Ausbildung und innovativen Verfahren die Fachkräfte von morgen qualifiziert. Sie sind es, die wir für eine sichere und günstige Energieversorgung dringend benötigen.

Auf rund 6.300 Quadratmetern werden Auszubildende und Fachkräfte mit viel technischem Know-how auf die Anforderungen einer modernen Energieversorgung vorbereitet. In Werkstätten und Trainingsanlagen üben sie praxisnah Arbeiten an Stromleitungen, im Gas- und Wasserbereich sowie den Einsatz moderner Technologien wie Drohnen und innovativer Schweißverfahren.

Das Zentrum bietet neben der Berufsausbildung auch vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten für erfahrene Beschäftigte und externe Unternehmen. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung in unserer Region und darüber hinaus.

Die Energiewende ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit. Ziel muss eine klimafreundliche und unabhängige Energieversorgung sein, die unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und Energieimporten verringert. Dafür brauchen wir erneuerbare Energien, leistungsfähige Stromnetze und vor allem gut ausgebildete Fachkräfte, die das Ziel auch umsetzen.

Umso wichtiger ist es, junge Menschen für technische Berufe zu begeistern und gezielt in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Der Austausch mit Dr. Jörg Reichert, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Netze BW, und seinem Team hat gezeigt, welchen Beitrag eine praxisnahe Ausbildung zum Gelingen der Energiewende leistet. Das Aus- und Weiterbildungszentrum in Esslingen ist dafür ein hervorragendes Beispiel.