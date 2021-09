Gut gerüstet und ein Wermutstropfen

Foto:

Am 17.September fand die Mitgliederversammlung des TV Liebersbronn im Vereinsheim beim Dulkhäusle statt. Zunächst bedankte sich der 1.Vorsitzende Christoph Binder bei allen anwesenden Mitgliedern für die Einhaltung der Coronavorgaben. Aus den Berichten der Vorstandschaft und AbteilungsleiterInnen ging hervor, dass der TVL in allen Bereichen gut für die Zukunft gerüstet ist. Und so erfolgte die Entlastung und Wiederwahl aller Amtsträger einstimmig. Besonders positiv hervorzuheben ist, dass mit Jens Hornung ein Fachmann für die vakante Position des Festwarts gewonnen werden konnte. Selina Jesinger übernimmt (unterstützt durch Hans Drahtzieher und Jakob Thier) das Amt der Jugendleiterin. Das Trio wurde vorab von der Jugendvertretung des TVL gewählt und unter Applaus von der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Annegret Philipp wurde als Nachfolgerin von Irene Zeisel als Kassenprüferin gewählt. Leider gibt es auch einen Wermutstropfen zu berichten: Es fehlen uns ÜbungsleiterInnen, um der steigenden Nachfrage nach Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen und Kinderleichtathletik gerecht werden zu können. Gerne unterstützt der TVL auch finanziell bei Aus- und Weiterbildung. Die TVL-Geschäftsstelle (www.tv-liebersbronn.de) freut sich auf engagierte InteressentInnen. Zum Abschluss der Mitgliederversammlung wurde das Jahresprogramm 2021/2022 präsentiert. Nächster Termin ist der Arbeitsdienst am 9.Oktober. Das Vereinsgelände am Dulkhäusle sowie rund um die Turnhalle im Gehren muss winterfest gemacht werden. Auch hierfür werden noch weitere HelferInnen gesucht. Es gibt das berühmte Vesper für Alle. Anmeldung bitte auch über die TVL Geschäftsstelle.