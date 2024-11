Gruselwoche in der VILLA

Foto: VILLA e.V.

In der Herbstferienwoche vom 28.-31.10.2024 hatten 24 „Geister“ und „Gespenster“ ihren gruseligen Spaß in der Ferienfreizeit der VILLA. Bei herrlichem Herbstwetter konnten die Kinder mit und ohne Behinderung viel auf dem Außengelände des Familienzentrums Mettingen spielen, toben, sich verstecken. Es wurden Dosengespenster gebastelt, die im Freien auch sofort ausprobiert wurden. Aus Schuhkartons entstanden tolle, individuelle Geisterschlösser und Taschentuchgespenster huschten durch die Räume. Beim traditionellen Abschlussfest an Halloween konnten die Eltern, Großeltern und Geschwister bei Kaffee und Kuchen all die herrlichen Sachen bestaunen. Mit dem VILLA-Lied verabschiedete das gesamte Team die toll verkleideten Kinder und Gäste. Weitere Informationen über den Verein VILLA inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V. und Mitmachmöglichkeiten für Interessierte finden Sie unter https://www.villa-esslingen.de/.