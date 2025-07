Grünes Sommerfest im Merkelpark

Foto: Grüne Esslingen

Beim Sommerfest der Esslinger Grünen im ‚fünfbisneun‘, der Außengastronomie bei der Villa Merkel, war richtig was los: Oberbürgermeister Matthias Klopfer, die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr, Bundestagsabgeordneter Sebastian Schäfer, Gemeinderäte, viele Grüne aus den Ortsverbänden im Wahlkreis und ganz viele Familien mit ihren Kindern kamen in den Merkelpark.

Ein schöner Platz an dem deutlich wird, welches Potenzial Orte in unserer Stadt haben können, wenn sie gemeinsam entwickelt und genutzt werden. Vom Zusammenkommen und netten Gesprächen bei Live-Musik bis hin zum Ausruhen vor zur großer Hitze in der Stadt – hier verläuft auch der Esslinger Schattenweg, bei dem die Menschen Ruheplätze finden können – das alles findet hier statt.

Es war ein schönes und gelungenes Sommerfest mit vielen guten Gesprächen. Der Ortsverband bedankt sich für das tolle Fest bei allen, die dabei waren und mitgeholfen haben, und natürlich ganz besonders beim Team des ‚fünfbisneun‘, das uns bewirtet hat.