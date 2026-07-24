Grüner Ortsverband wählt neuen Vorstand

Foto: Grüne Esslingen

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in Esslingen hat einen neuen Ortsvorstand gewählt. Dabei setzt das Team auf eine gelungene Mischung aus neuen Gesichtern und erfahrenen Kräften.

Neu in den Vorstand gewählt wurden Dr. Ute Gebhard, Isabel Cohnen und Falk Weiss. Erneut das Vertrauen der Mitglieder erhielten Meli Koch, Anita Kaupert und Andi Fritz, die ihre Arbeit im Vorstand fortsetzen.

Mit dieser Kombination aus frischem Engagement und langjähriger Erfahrung möchte der Ortsverband die politische Arbeit vor Ort weiter stärken und den Herausforderungen der kommenden Jahre aktiv begegnen.

„Esslingen ist eine grüne Stadt, und wir wollen als Grüne hier noch stärker werden“, betont der neu gewählte Vorstand. „Wie jede Kommune hat auch unsere Stadt mit großen Herausforderungen zu kämpfen: der Transformation der Wirtschaft, dem Wandel der Innenstadt und der Anpassung an den immer deutlicher spürbaren Klimawandel. All das setzt unsere Stadt und die Menschen vor Ort unter Druck.“

Die Vorstandsmitglieder sind sich einig, dass es für diese komplexen Aufgaben keine einfachen Lösungen geben wird. Umso wichtiger sei eine konstruktive Kommunalpolitik und eine lebendige demokratische Kultur. „Auch unsere kommunale Demokratie gerät zunehmend unter Druck. Sie ist jedoch das Fundament unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts. Deshalb müssen wir sie gemeinsam gegen Populismus verteidigen.“

Mit dem neu gewählten Vorstand will der Ortsverband seine Präsenz in Esslingen weiter ausbauen, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern intensivieren und sich weiterhin engagiert für eine nachhaltige, soziale und demokratische Entwicklung der Stadt einsetzen.