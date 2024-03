Grüne: Zukunft des Klinikums wird gesichert

Foto: Krämer/Lux

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde der Masterplan zum Umbau unseres Klinikums einstimmig beschlossen. Das ist ein starkes und zugleich sehr wichtiges Zeichen: Denn wir bekennen uns damit dazu, dass unser Klinikum dauerhaft in kommunaler Hand bleibt, und zu einer zukunftsfesten stationären Gesundheitsversorgung in unserer Stadt. Dazu stehen wir Grüne ausdrücklich.

„Mit dem Neubau sichern wir langfristig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Klinikums und steigern die Arbeitgeberattraktivität und die Wirtschaftlichkeit. Das gibt den Mitarbeitenden des Hauses Sicherheit und auch den Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt. Dass der Masterplan modular aufgebaut ist und jederzeit angepasst und nachjustiert werden kann ist gut, denn wir wissen nicht, wie die Kliniklandschaft in zehn oder zwanzig Jahren aussieht. Hier ermöglicht der modulare Aufbau auch Unterbrechungen oder das Stoppen der einzelnen Bauabschnitte und trotzdem ist das Klinikum zu jederzeit voll funktionsfähig“, erklärt Stadträtin Gabi Kienlin, die Krankenschwester auf einer Intensivstation und Mitglied im Betriebsausschuss und Aufsichtsrätin des Klinikums ist.

„Damit die gesundheitliche Versorgung der Esslingerinnen und Esslinger und vieler mehr sehr gut bleiben kann, arbeitet das Land Baden-Württemberg ganz eng mit der Stadt zusammen. Das Land steht voll hinter dem weitreichenden Masterplan für die Modernisierung des Klinikums“, betont die Landtagsabgeordnete Andrea Lindlohr. Die inzwischen höheren Förderquoten des Landes helfen Esslingen auch beim schwierigen Thema Kostensteigerungen.“ Das Sozialministerium hatte bereits den Bau des notwendigen Interimsgebäudes als ersten Teil des Masterplan mit rund 14 Millionen Euro unterstützt.