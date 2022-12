Grüne wünschen frohe Weihnachten

Foto: Andi Fritz

Wir schauen gemeinsam auf ein weiteres schwieriges Jahr zurück. In Europa herrscht Krieg und die Folgen von unermesslichem Leid der Menschen in der Ukraine und der Geflüchteten bewegen uns. Seit Februar dieses Jahres ist die Welt – auch in Esslingen – eine andere: Die Corona-Krise ist keineswegs vorüber, da belasten die stark gestiegenen Energiepreise und die Inflation die Menschen und unseren städtischen Haushalt gleichermaßen.

Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ehrlich darüber machen, was wir uns in Zukunft in unserer Stadt leisten können. Es ist gut, dass wir jetzt mit der Sanierung unserer Stadtbücherei loslegen – nach dem vielen hin und her erwartet das die Bürgerschaft zurecht. Allerdings hätten wir Grüne uns beim Thema Heugasse 11 ein deutlicheres Zeichen vom Gemeinderat und der Verwaltung gewünscht. Wir werden den Verkauf dieses städtischen Gebäudes weiterhin ablehnen.

Auch beim Klimaschutz wollen wir mehr Aktivität und Tempo sehen: Dass wir unser Klimaschutzkonzept weiterentwickeln ist richtig, aber wir vermissen mehr konkrete Akzente. Denn der Ausbau der Erneuerbaren und Klimaschutz gehen Hand in Hand und machen uns unabhängig von fossiler teurer Energie und autoritären Staaten. Wir hätten uns mehr Mut beim Thema Photovoltaik in der Altstadt gewünscht. Auch wenn das nicht der Game-Changer für die Energiewende in unserer Stadt ist, sollten auch die Menschen in der Altstadt die Möglichkeit haben, auf die Erneuerbaren zu setzen.

Die grüne Gemeinderatsfraktion und der Ortsvorstand von Bündnis 90/Die Grünen freuen sich auf viele Treffen mit der Bürgerschaft und auf Ihre Unterstützung für ein grüneres Esslingen im neuen Jahr. Wir wünschen Ihnen ein gutes und zuversichtliches 2023.