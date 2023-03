Grüne: Veranstaltung „Nachhaltige Finanzanlagen“

Foto: Janina Deiss

Im Rahmen der Esslinger Frauenwochen veranstaltete der Ortsvorstand der Grünen einen Vortrag mit der Landtagsabgeordneten Andrea Lindlohr und der Finanzexpertin Amela Turkmanovic zu finanzieller Sicherheit und nachhaltigen Finanzanlagen.

„Wir haben noch keine Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland und an unseren Geldbeuteln können wir das sehen“, betonte Andrea Lindlohr zu Beginn. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist das Mindeste, was wir erreichen müssen. Und Strukturen überwinden, die Frauen eher finanziell abhängig machen als Männer – das Ehegattensplitting zum Beispiel.“

Amela Turkmanovic machte deutlich, warum die große Frage, wie man Geld gut anlegen kann, bei den Frauenwochen nicht fehlen darf: „Es investieren weniger Frauen als Männer. So werden Chancen der finanziellen Vorsorge verpasst. Dabei haben Frauen meist das bessere Händchen.“ Im Vortrag ging es um Kriterien der nachhaltigen Geldanlage und darum über welche Aspekte man beim Anlegen nachdenken sollte. Dass das Thema komplex ist und es nicht für alle die eine Lösung gibt, stellte sich spätestens während der Diskussionsrunde heraus.

Im Anschluss berichtete Andrea Lindlohr, was auf Landesebene in Sachen Finanzanlagen passiert. Denn es legen nicht nur Privatpersonen Geld an, sondern auch das Land Baden-Württemberg. So beschloss vor wenigen Wochen der Landtag das Gesetz für nachhaltige Finanzanlagen: „Das Land steuert um in nachhaltige Geldanlagen! Dabei geht es immerhin um 17 Milliarden Euro. Die Nachhaltigkeit ist jetzt ein gesetzliches Kriterium wie die Rentabilität und Sicherheit der Anlage. Wir senden ein deutliches Signal an die Kapitalmärkte und setzen Anreize, damit mehr in Klimaschutz und Nachhaltigkeit investiert wird. Denn wir brauchen diese privaten Investitionen, um bei Klimaschutz und Energiewende erfolgreich zu sein“, so Andrea Lindlohr.

Großer Dank an die Referentinnen für die informativen Einblicke und an alle Teilnehmenden für ihr Interesse!